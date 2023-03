NULA Podcast: Mänguasjad ringlusesse- iga mänguasi võiks anda oma elust maksimumi ning rõõmustada võimalikult palju lapsi

Leluelu edendab taaskasutust ja kujundab keskkonnasõbralikumaid tarbimisharjumusi, pakkudes võimalust mänguasju vahetada. Leluelu on NULA Inkubaatori 7. hooaja vilistlane, kes sai just tänu inkubaatorile tuule tiibadesse. „NULA oli see koht, mis päriselt ka aitas tuua Leluelu minu sahtlist välja!“, räägib Katrin Paabo, Leluelu asutaja.

Laenulelu on sarnase missiooniga ettevõte, nad edendavad samuti taaskasutust ning soovivad, et inimesed vähem tarbiksid ning rohkem säästaksid. Laenulelu keskkonnas on kokku 250 põhjalikult valitud mänguasja, mida on võimalik laenutada kuni 2.nädalaks.

Head ideed saavad NULAga teoks

Delfi ja NULA podcastis „Mis on pildil valesti?“ arutletakse sotsiaalse ettevõtluse teemadel, uuritakse, kuidas meie kodanikena saaksime ise ühiskonda paremaks muuta. Ühtlasi tutvustatakse põnevaid lugusid inimestest ja ettevõtmistest, kes on juba teinud suuri samme ühiskonna tervenemiseks, ning uuritakse, kuidas nad on selleni jõudnud. Lisaks sellele, et kaardistada, mis on meie ühiskonnas valesti, on saatesarja eesmärk anda julgustust ja ideid meid ümbritsev pilt ehk ühiskond positiivsemaks muuta.

Saatekülalised on oma teekonnal läbinud sotsiaalsete algatuste inkubaatori NULA, mis alustas sel aastal juba oma kaheksandat hooaega. Praegu on NULA inkubaatoril käimas uute ideede kogumisvoor, kus hea algatuse jaoks saab suisa 25 000 eurot stardiraha. Kandideerimise tähtaeg on juba sel reedel, 31.03.2023. Loe selle kohta rohkem siit!



Uuri lähemalt Leluelu platvormi kohta siit ning Laenulelu platvormi kohta siit.