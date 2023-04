Vaade ajalukku: kas kriisiindikaatori pöördumise hetk on olnud hea aeg investeerimiseks?

Nimelt on USA-s üheks parimaks majandussurutise ettekuulutajaks olnud see, kui pikaajaliste ehk 10-aastaste ja lühiajaliste ehk 2-aastaste riigi võlakirjade tootluste vahe muutub negatiivseks. Lihtsustatult tähendab see, et lühiajalist riski hinnatakse kõrgemaks kui pikaajalist, mistõttu küsitakse lühiajalise võla eest kõrgemat intressi. Normaaloludes on pikaajaline oodatav tootlus (ehk intress) kõrgem kui lühiajaline, kuna investorid riskivad enda rahaga pikemalt.