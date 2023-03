Programmeerimiskool kood/Jõhvi laieneb. IT-spetsialistiks saab peatselt õppida ka teistes väikelinnades

Õpet saab läbida erinevates linnades

Lisaks üle-eestilise IT tööjõu puuduse vähendamisele on kood/Jõhvi missiooniks olnud ka kohaliku elu edendamine väljaspool Tallinnat ja Tartut. „Soovime arendada kohalikku kogukonda ja aidata kaasa omamoodi innovatsioonikeskuste tekkele, kus tegeletakse tulevikuoskuste arendamisega,“ kommenteeris Pappel-Näks. Just sel põhjusel valiti esimeseks asukohaks juht Jõhvi, kuhu jääb uute koolirakukeste loomise järgselt endiselt kooli n-ö peakontor. „Tulevikus on meie õppijatel võimalik läbida õpe kohapeal ühes mitmest asukohast või distantsilt omaenda kodus, sest paindlikkus on IT-maailmas standardiks,“ selgitas Pappel-Näks õppetöö korralduslikku poolt. „Me loodame, et huvipakkuv õppeasutus kodu lähedal toob inimesed õppimise juurde tagasi ja tõstab tööturu võimalusi.“