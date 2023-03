Tehisintellekti ekspertide palgad ulatuvad kõrgustesse. IT-haridus ei ole kohustuslik

Promptid ehk päringud on peamiseks viisiks, kuidas inimesed saavad nende tööriistadega suhelda ning seetõttu peitub selle töö oskamises suur väärtus. Samas ei soovita Cambridge'i masinõppe professor liialt süvitsi sellel teemal peatuda, sest prompt inseneritöö on järjest kiiremini arenemas.

Prompt-inseneri võiks justkui pidada tehisintellekti sosistajaks, ütles Bloombergile üks valdkonnas töötajatest. Sageli on need ajaloo-, filosoofia- või inglise keele taustaga, sest tööülesanded hõlmavad sõnamängu. „Sa püüad paigutada millegi olemust või tähendust piiratud arvu sõnadesse,“ rääkis insener.

Kuna tehnoloogia levib, leiavad paljud ettevõtted, et neil on vaja kedagi, kes lisaks tehisintellekti tulemustele täpsust.

IT-haridust tarvis ei ole

Kõige paremini tasustatud ametikohad lähevad sageli inimestele, kellel on doktorikraad masinõppe või eetika valdkonnas või kes on asutanud tehisintellektifirmasid. Värbajate sõnul on need ühed kriitilised oskused, mis on edukaks tegutsemiseks vajalikud.