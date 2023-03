Eesti Gaas laieneb Läti kodugaasiturule

„Eesti Gaas jätkab laienemist – täna tuleb 70 protsenti meie müügist välisturgudelt, sisuliselt iga päevaga see number kasvab. Edukas laienemine on meil võimaldanud kasvada Balti-Soome piirkonna suurimaks erakapitalil energiafirmaks. Jätkame gaasi kõrval ka teiste energiatoodete arendamist ja pakkumist – „Eesti Gaas“ pole enam ammu ainult „Eesti“ ja vaid „gaas“,“ tähendas Kaasik.

Eesti Gaas on sõlminud LNG terminalidega kokkulepped käesoleva aasta sügiseni kokku kümne gaasilaeva toomiseks – kolm tarnet Ameerika Ühendriikidest ja Norrast on juba jõudnud jaanuaris ja märtsis Leedu Klaipeda sadamasse ning kevadsuvel tuleb veel seitse Soome Inkoo sadamasse. Eelmisel aastal hankis Elenger oma klientidele viis suurt laevatäit gaasi Klaipeda sadama kaudu.

Eesti Gaas tegutseb Soomes, Lätis, Leedus ja Poolas Elengeri kaubamärgi all. Kontsernil on kokku 50 000 klienti. Alates 2016. aastast kui ettevõtte omandas Eesti üks suurim investeerimisettevõte Infortar on Eesti Gaas kasvanud Soome-Balti piirkonna suurimaks erakapitalil energiafirmaks, ettevõtte müügist üle 70 protsendi moodustab müük välisturgudel.