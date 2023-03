Tänavu ootab vaikuseruume tootev Silen kasvu jätkumist ning mitmekordset kasumit

Lisaks rekordilisele käibekasvule jõudis Silen eelmisel aastal esimest korda kasumisse üle 0,4 miljoni euroga. „Sileni kasvu toetab järjest suurenev globaalne nõudlus vaikuseruumide järele tänapäevases töökorralduses ja seetõttu on Sileni tooted jõudnud juba 55 eri riiki 6 kontinendil,“ kommenteeris tulemusi Sileni asutaja ja tegevjuht Endrus Arge.

Ta lisas, et Sileni jaoks oli eelmine aasta märgilise tähendusega, sest tõestati, et ärimudel toimib: ettevõte suudab ka tormistel aegadel kiirelt kasvada ning kasumlikult uutele turgudele laieneda.

Arge sõnul näitavad analüüsid, et vaikusekabiinide turg kasvab samal kiirusel veel vähemalt kuni 2030 aastani ning oodustab lõviosa nö smart office kontseptsioonist.

Sileni tellimuste arv on Arge sõnul püsivas kasvutrendis ning maailma suurbrändide püsilepingute mahtudes on juba teada mitmekordne kasv.

„Seetõttu ennustame vähemalt kahekordset kasvu käibes ja puhaskasumi mitmekordistamist. Nüüd Eestis turule toodud ringmajandusteenuse Silen Rent frantsiisile on tekkinud üllatavalt suur huvi paljude meie edasimüüjate seas ja see võib olla mängu muutev kõikidel Sileni suurematel sihtturgudel juba selle aasta sügiseks,“ märkis Arge.

Viie aasta perspektiivis on plaan kasvada turu üheks suurimaks vaikuseruume ja hübriidtöötamise lahendusi (tooted ja teenused) pakkuvaks tegijaks ning jõuda ca 100 miljoni eurose käibeni, lisas Arge.

Funderbeami platvormil kauplevad aktsiaosakud on alates 2023. aasta algusest langenud ligi 16% annavad Sileni turuväärtuseks 18 miljonit eurot. Sealsed investorid on Arge sõnul ettevõttele alati olulised olnud ning vaatamata turu madalseisule teab Silen oma brändi väärtust.

„Seetõttu hoolitseme Funderbeami sündikaadist viisil, mis üsna kindlalt üllatab investoreid tulevikus positiivselt. Küsimusele millal see juhtub, seda me hetkel ei avalda aga spekuleerimine sel teemal antud ajahetkel on täiesti asjakohane,“ ütles Arge.