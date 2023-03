Tehisintellekt võib asendada üle 300 miljoni töökoha

Tehisintellekt võib asendada veerandi tööülesannetest USA-s ja Euroopas, kuid see võib tähendada ka uusi töökohti ja tootlikkuse kasvu. Lõpuks võib AI suurendada ülemaailmselt toodetud kaupade ja teenuste koguväärtust 7% võrra aastas.

Aruandes öeldakse, et genereeriv tehisintellekt, mis suudab luua inimtööst eristamatut sisu, on suur tehnoloogiline edasiminek. Suurbritannia valitsus soovib edendada investeeringuid tehisintellekti valdkonnas, mis valitsuse sõnul suurendab kokkuvõttes kogu majanduse tootlikkust. Valitsus on püüdnud rahvast tehisintellekti mõju osas rahustada.

„Me tahame tagada, et tehisintellekt täiendab meie töökohti Suurbritannias, mitte ei häiri neid - teisisõnu muudab AI meie töökohti paremaks, mitte ei võta neid ära,“ ütles tehnoloogiasekretär Michelle Donelan ajalehele the Sun.

Aruandes märgitakse, et tehisintellekti mõju on eri sektorites erinev - 46% haldusülesannetest ja 44% juriidilistest ametitest võiks olla automatiseeritud, kuid ainult 6% ehituses ja 4% hoolduses.

Täpseid arve töökohtade asenduste kohta on raske öelda

BBC News on varem teatanud kunstnike murest, et tehisintellekti pildigeneraatorid võivad neilt uusi töövõimalusi ära võtta. „Ainus asi, milles ma olen kindel, on see, et ei ole võimalik teada, kui palju töökohti asendub genereeriva tehisintellekti abil,“ ütles Oxfordi Ülikooli Oxford Martin School'i tuleviku töö direktor Carl Benedikt Frey.

„Üks näide, mida ChatGPT teeb, on see, et rohkem keskmiste kirjutamisoskustega inimesi saab esseesid ja artikleid kirjutada. Ajakirjanikud seisavad seega silmitsi suurema konkurentsiga, mis viib palgad alla, kui nõudlus sellise töö järele ei suurene märkimisväärselt,'' ütles Frey.