Euroopa leppis täna kokku rangemates taastuvenergia nõuetes

Bioenergia kasutamine muutub kestlikumaks

Kokkulepe tugevdab bioenergia kestlikkuse kriteeriume kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppe suuremate kliima- ja elurikkuse eesmärkidega. Tulevikus kohaldatakse neid kriteeriume ka väiksemate käitiste suhtes (7,5 MW või suuremad) kui praeguse direktiiviga ette nähtud 20 MW künnis. Kokkulepe sisaldab sätteid, millega tagatakse, et metsa biomassi ei hangita bioloogilise mitmekesisuse ja süsinikuvaru seisukohast erilise tähtsusega aladelt. Lisaks on kokkulepitud eeskirjades sätestatud, et puitbiomassi tuleb kasutada vastavalt selle suurimale majanduslikule ja keskkonnaalasele lisaväärtusele (nn astmeline kasutamine). Rahalist toetust ei tohi edaspidi anda energia tootmiseks saepalkidest, spoonipalkidest, tööstuslikult kasutatavast ümarpuidust ning kändudest ja juurtest.