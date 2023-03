Kui veebruaris oli Saksamaa aastane hinnatõus 9,3%, siis täna selgus, et märtsis langes see 7,8% peale. Kui langus on tugev, siis see oli oodatust väiksem: ökonomistid prognoosisid 7,5% aastast inflatsiooni. Eelkõige aitas langusele kaasa maagaasi hinna langus.