„Igaühel on õigus vaielda ja vastuväiteid esitada, aga selliste võtete kasutamine... just see poliitiline pool,“ ütleb Metro Capitali juht Ain Kivisaar.

„Ma olen ka ettevõtja ja saan aru, et neil on ärihuvid. Respekteerin seda, aga mind häirib, kuidas on asju linnas aetud, kuidas seda projekti on surutud,“ tõdeb Priit Alamäe, kellel on naabruses häärber.