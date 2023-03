DPD testib uut Clevoni robotkullerit, millel on võrreldes varasemaga üks väga kasulik funktsioon

DPD Eesti tegevjuht Remo Kirss selgitas, et robotkulleri uus MultiBox pealisrakendus suurendab eelkõige efektiivsust, sest võrreldes varasema lahendusega, mil robot toimetas saadetisi ühe kliendikaupa, saab uue pealisrakendusega toimetada kohale kuue eri kliendi pakid. „Eelmisel aastal katsetasime ühe suure kaubaruumiga moodulit ning testperioodi käigus andsime arendajale sisendi, et kasutegur saaks mitme lahtri puhul olla oluliselt suurem,“ sõnas Kirss. Ta lisas, et käesoleva pilootprojekti eesmärk on saada aru, mida on vaja teha kullerettevõtte ja kaubasaaja poolt, et tulevikus saaksid autonoomsed pakirobotid teatud ulatuses pakikullereid toetada.

Börsilt lahkuda kavatsev Clevon vajab enda sõnul kiiresti rahasüsti ning pankrotti enda sõnul välistada ei saa, teatas ettevõte täna.

Clevon töötas välja pakirobotile MultiBox pealisrakenduse eesmärgiga laiendada robotkulleri funktsionaalsust. MultiBoxi kõigis kuues eraldatud sahtlis on saadetised turvaliselt ning ilmastikukindlalt kaitstud ning sarnaselt pakiautomaadi tarnetele saab klient paki saabumise kohta SMS-teavituse koos uksekoodiga. Kui robotkuller on ukse ees, peab klient minema välja, sisestama uksekoodi ning avaneb just see uks, kus on tema pakk sees. DPD pilootprojekti raames teeb robotkuller esialgu kaks veoringi päevas.

„Täidame Jüri sorteerimiskeskuses kuus pakikappi, robot läheb viib need kohale ning tuleb seejärel tagasi sorteerimiskeskusesse. Logistikakeskuse lähedasi tarneid tehes saame ühest küljest hoida efektiivsust ja teisalt koguda olulist informatsiooni edasiste arendustööde jaoks,“ selgitas Remo Kirss. Ta tõi näite, et Ülemiste City-s läbi viidud testfaasist õpiti, et ärilinnakus on robotkulleri teenuse tarbimise osas mõningaid kitsaskohti, näiteks kodukontoripäevad, mil ettevõttes pole kedagi, kes paki vastu võtaks. Seetõttu leiti DPDs, et sellisel viisil sobib robot pigem erakliente teenindama.

