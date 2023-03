Elutähtsat rahasüsti vajav Clevon kutsub investoreid tasuta aktsiaid vahetama

Nüüd kutsub börsiväliste investorite koondamiseks loodud eraldi keha Clevon Investors AS börsil oleva Clevon ASi aktsiate omanikke enda aktsiaid vabatahtlikult Clevon Investorsi aktsiate vastu vahetama suhtega 1:1.

Kui varasemalt teatas ettevõte, et ülevõtmispakkumisega pakutakse aktsiate eest raha, siis olukord on ettevõtte sõnul muutunud. „[...] Emitendi eesmärgiks on tekkinud keerulises majanduslikus olukorras täiendavat võlakohustust mitte võtta, vaid suunata vabad rahalised vahendid Clevoni äritegevusse,“ seisab börsiteates.

Uue loodud keha all on juba juba 88,06% kõigist Clevon ASi aktsiatest, kuid eesmärgiks on saada kokku 90% +1 aktsia. See on ettevõtte sõnul oluline eeldus, et täiendavat rahastust börsiväliselt kaasata.

„Clevoni poolt varem kaasatud rahalised vahendid on peagi lõppemas ning majandustegevuse jätkamiseks vajab Clevon kiiresti täiendavat kapitali,“ teatas ettevõte börsiteates. „Kui Clevon vajalikku kapitali ei kaasa, siis esineb arvestatav risk, et Clevoni ärimudelit ei suudeta edasi arendada. Tõenäoline on ka sattumine makseraskustesse ja välistada ei saa maksejõuetust.“

Ettevõte rõhutab, et Clevoni ärimudel on endiselt arendatav ning sellel on kindlasti olevas potentsiaal õnnestumiseks, kuid edasiseks arenduseks on pidevalt vaja täiendavat rahastust.

Teoreetiliselt on veel võimalik ka kohustuslik ülevõtmispakkumine ehk raha pakkumine Clevon ASi aktsiate eest, märgib ettevõte. Seda juhul, kui õnnestub vabatahtlik ülevõtmispakkumine ehk Clevon Investors saab kätte 90%+1 Clevoni kõikidest aktsiatest ning lisaks leitakse investor, kes aktsiate kohustuslikku ülevõtmist rahastab.

Vabatahtlik aktsiate 1:1 vahetamine on avatud 21. aprillini.

Börsile jõuti mullu suvel

Autonoomsete sõidukitega nö viimase miili teenust pakkuv Clevon jõudis börsile 2022. aasta juunis ning sellest ajast on teatatud koostööst DHL Expressiga, Leedu poeketiga IKI, Belgia ettevõttega Collect&Go ning äritegevust on laiendatud Põhja-Ameerikasse.