Kus Sa töötaksid, kui sooviksid luua paremini toimivat töömaailma?

Miks valida EY Eesti?

„Meie põhiväärtused on keskendunud inimestele, tugevale koostööle ja aususele. Ja need väärtused pärinevad inimestelt, kes näitavad üles ausust, austust, meeskonnatööd ja kaasatust. Inimesed, kellel on energiat, entusiasmi ja julgust juhtida, ning inimesed, kes loovad suhteid õigete asjade tegemisel. EYs anname oma inimestele õige mõtteviisi ja oskused, et navigeerida edasises, saada transformatiivseteks juhtideks, keda maailm vajab, püüelda sama ainulaadse karjääri poole kui nad ise on ja luua päris enda erakordne EY kogemus.“

Väga hinnatakse paindlikkust ja suuri võimalusi rahvusvahelisel areenil. Kuna tegu on globaalse ettevõttega, siis leiab selle kontoreid peaaegu igast suuremast linnast. „Põhimõtteliselt on nii, et kui soovid välismaale tööle minna, siis vali riik välja ja paari kuuga on sul seal töökoht olemas,“ kirjeldab Olesia ja lisab, et nende kontoris on mitmeid näiteid julgetest, kes sellist võimalust reaalselt kasutanud on. Mindud on nii Šveitsi, Austraaliasse, Ameerikasse kui ka Kanadasse jne. Samuti lisandus just hiljuti EY inimestele Baltikumis võimalus teha kaugtööd kuni 30 päeva aastas ükskõik millises Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna riigis. Reisida saab ka Eestis töötades, sest töötajate arengusse panustatakse pidevalt. Rahvusvahelised koolitused ja inimeste pidev areng on EYs kindlasti üks prioriteet.