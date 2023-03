Microsofti esindaja: riigid, kes suudavad edukalt kasutada digiteenuseid, on paindlikumad ja vastupidavamad

Hea näide avaliku sektori digiteerimisest on Eesti valitsuse lahendus nimega Bürokratt. See on maailma esimene tehisintellektil põhinev virtuaalne avalik-õiguslik assistent. Eestil on suur potentsiaal ja kõik eeldused, et saada Euroopa digitaalseks keskuseks. Leedu raudtee-ettevõteLietuvos Geležinkeliai (LTG) rakendas digiteerimisel pilvepõhist strateegiat, alustades Microsoft 365-ga. Kombineerides Power Apps’i ja Microsoft Teams’i, suutis Läti lennufirma Air Baltic hõlpsasti hallata meeskonna vahetusi mobiilide kaudu, sujuvat palgaarvestuse integreerimist ja kiiret paberivaba lennujärgsete aruannete esitamist. Ettevõte kaotas vajaduse printida 1000 aruande lehekülge kuus ja vähendas andmete sisestamise aega kahelt päevalt 15 minutile.

Microsofti kogemuse kohaselt on avaliku sektori eduka digiteerimise aluseks osutunud riiklik pilvestrateegia, andmete klassifitseerimise raamistik, digitaalse identiteedi lahendus, tsentraliseeritud hankefunktsioon, raamlepingute kasutamine, paindlikud ja kohandatavad finantseeskirjad, koostööpõhine lähenemisviis sidusrühmade vahel, digikultuur ja tehnoloogiaalane kvalifikatsioonikava. Riigid, kes suudavad kõige paremini kasutada digiteenuseid ja -andmeid, on paindlikumad ja vastupidavamad. Digiteerimise edasise edendamisega saab avalik sektor olla paremini varustatud, et reageerida praegustele võimalustele ja ebakindlusele ning luua uusi lahendusi, mida me vajame homsete probleemide lahendamiseks.

Oluline roll riikide arengus on haridusel, mis loob tuleviku inimkapitalil. Ka Eestis näiteks Järveotsa Gümnaasiumis kasutatakse edukalt uudset surface digiklassiruumi.