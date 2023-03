Bolt: toetame Tallinna ettepanekut vähendada tõukerataste piirkiirust

Bolti valitsussuhete juhi Henri Arrase sõnul on liikluskorralduse parimad praktikad on samad sõltumata liiklusvahendist.

„Ka näiteks autoliiklus on linna lõikes väga erinev - on alasid, kus tohib sõita 70 km tunnis, samas hoovialadel on lubatud suurim sõidukiirus 20 kilomeetrit tunnis,'' sõnas Arras.

„Näeme viimaste aastate põhjal, kuidas liikluses vigastatute arvud kasvavad hüppeliselt ja seda just suuresti kergliikuritega juhtunud õnnetuste arvelt. Suurel kiirusel kitsastel ja rahvarohketel teedel on kukkumised ja kokkupõrked kerged juhtuma,“ ütles Kirss.

Ta lisas, et ka autode puhul on tavapärane, et seal, kus liiklustihedus ja ohud suuremad, alandatakse sõidukiirust. „Sama põhimõte on oodatud ka tõukerataste puhul, sest väiksemal kiirusel on kukkumine turvalisem ja vigastused väiksemad. Vaatame koostöös partneritega ohtlikumad kohad linnas üle ning toetame vigastusi ennetava meetmena elektriliste tõukerataste kiiruse piiramist,“ sõnas Kirss.