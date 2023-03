Bolt: toetame Tallinna otsust vähendada tõukerataste piirkiirust

Bolti valitsussuhete juhi Henri Arrase sõnul on liikluskorralduse parimad praktikad on samad sõltumata liiklusvahendist.

„Toetame mõistlikku lähenemist piirkonniti vastavalt kohapealsetele oludele. Näiteks on Bolt juba viinud lubatud suurima piirkiiruse alla kõigi haridusasutuste ümbruses, samuti ainsa operaatorina kehtestanud reede ja laupäeva öisteks tundideks kolmandiku võrra aeglasema suurima lubatud kiiruse,'' ütles ta.

Arras lisas, et Bolt toetab Tallinna lähenemist, mis sai 30. märtsi ühisel koosolekul otsustatud - vaadata ühiselt erinevad Tallinna asumid ja võtta arvesse sealseid olusid.

„Ka näiteks autoliiklus on linna lõikes väga erinev - on alasid, kus tohib sõita 70 km tunnis, samas hoovialadel on lubatud suurim sõidukiirus 20 kilomeetrit tunnis,'' sõnas Arras.