SEB: inimesed on hakanud tarbimisele säästmist eelistama

Eesti majandus on languses, ent selle mõju pole avaldunud kõigis majandussektorites ühtlasel kombel. Kui eksportiva tööstuse jaoks jahenes majanduskliima juba eelmise aasta suve hakul, siis kodumaiste tarbijate teenindamisele suunatud ettevõtete jaoks on konjunktuur olnud parem. Viimastel kuudel on olud hakanud keerulisemaks muutuma siiski ka sisemajanduses.

Jaemüük viimaks languses

Lõppeval nädalal avaldatud andmed jaekaubanduse müügitulemuste kohta näitavad, et veebruaris kahanes jaekaubandusettevõtete müük püsihindades ehk sisuliselt koguse järgi mõõdetuna 6%. Jaekaubanduse müügimaht on languses olnud tegelikult juba eelmise aasta septembrist, kuid vähemalt esialgu oli tegemist vaid näilise madalseisuga. Nimelt oli selle võrdlusbaasiks 2021. aasta sügis, kus arvestatav osa eestlaseid oma pensionisäästu laiekraaniga telekateks ja iPhone’ideks konverteeris. Et nimetatud tehnikavidinaid ei pea just igal aastal soetama (ja tea kas selleks seekord ka raha oleks olnud), siis oli oodatav, et müük päris eelmise aasta tasemele jääda ei saa. Järgnevatel kuudel pensioniraha panus tarbimisse muidugi vähenes ja 2023. aasta jaanuari 7% langus ning veebruari 6% allajäämine väljendavad ikkagi tegelikku olukorda – müük enam hästi ei edene. Tõsi, nominaalhindades ehk tavalistes eurodes mõõdetuna püsib käibekasv endiselt tugev, veebruaris ligi 9%. Seda siis seetõttu, et vaatamata kahanevale nõudlusele on kaupmehed endiselt olnud võimelised hindasid tõstma.

Tarbijakindlus on jõudnud varastest 90ndatest suure majanduskriisi tasemele

Iseenesest on jaemüügi peatset langust ennustanud pea kõik majandusindikaatorid. Eesti tarbijahinnaindeks kasvas mullu röögatu 19,4% võrra, mis on umbes kaks korda suurem kui Eesti elanike mullune sissetulekute kasv. Sarnases suurusjärgus on inflatsioon püsinud ka alanud aasta alguses, mistõttu peab ju lõpuks tarbimine vähenema.