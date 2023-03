Estonian Cell teatas taas tehase seiskamisest: müük ei ole taastunud oodatud tempos

See on viimaste kuude jooksul juba kolmas turuolukorrast tingitud tehase seisak. Olukord on 24/7 täisvõimsusel töötamisele orienteeritud tehasele ootamatu. Eelnenud 16-nel aastal määras tehase müügimahu tootmismaht. Energiakriisi käigus ja järgselt muutunud konkurentsiolukorras ei ole tehas suutnud 2022. aasta teises pooles kaotatud müügimahte taastada.

Energiakriisi ajal konkurentsipildi vildakus võimendus veelgi. Lahe selgitas, et energiakriisis toetas eksportööre isegi Rootsi, mis eraldas 2022. aasta lõpus 214 miljonit eurot just energiaintensiivse tööstuse toetuseks.

Lahe rõhutab, et Eesti ettevõtete konkurentsivõimele kaasa aidata ka muul moel kui toetuste maksmisega, näiteks taastuvenergia tasude võtmisega kõigi tarbijate õlult riigieelarvesse. „Seda on teinud Soome ja hiljuti ka Tšehhi. See aitaks jätkuva hinnatõusu keskkonnas paremini toime tulla kõigil elanikel ning oleks suureks abiks ka energiaintensiivsele tööstusele, mida on haavatava tarbijagrupina rõhutatud pea kõigis Euroopa Liidu soovitusmeetmetes,“ ütles Lahe, lisades et soovitus vähemalt energiaintensiivselt tööstusele taastuvenergia tasu maksulagi kehtestada on kehtinud Euroopa Liidus juba 2014. aastast.