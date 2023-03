Clevoni investor: ma ei saa aru, miks hirmutada investoreid pankrotti minekuga

„Mina iduinvestorina olen selliste asjadega harjunud, aga ilmselge, et paljud börsiinvestorid on segaduses ja võivad olla pettunud - alguses lubati helget tuleviku, siis väljaostu võimalust ja nüüd juba pankrotti ohust jutt, ja seda veel rasvases kirjas. Ameerika mäed!“ märkis Dolgatsjov.

Et aktsionäridele aktsiate eest hetkel raha ei pakuta ei ole hea ning näitab investori sõnul, et asjad ei lähe esialgse plaani järgi. Kogu börsisõnumi kommunikatsioon on tema sõnul liiga sünge ja tundub isegi paaniline.

Ise kavatseb Dolgatsjov vahetuspakkumise vastu võtta ning eeldab, et kokku saadakse ka vajalik 90%+1 aktsia. Praegu on see juba üle 88%. „Tahaks loota et selle tulemusena leiab ka börsivälise investori. Miks muidu peaks kogu seda rapsimist korraldama,“ lisas Dolgatsjov.