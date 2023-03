Tõeline müsteerium. Kas USAs suri maailma üks rikkamaid inimesi, kellest midagi varem ei teatud?

Nimelt laekus USA rahandusministeeriumi arvele „vara ja kingitused“ reale ühel ilusal veebruarikuu päeval 7 miljardi dollari suurune makse. Summa ise on avalik, aga selle taga olev lugu mitte. Algselt arvati, et tegu on veaga, kuid praeguse seisuga on selge, et selline summa on tõesti laekunud. USAs on nimelt kord selline, et jõukad inimesed peavad surres tasuma nö „surmamaksu“. Sõltuvalt vara mahust on selle määr erinev. Targad inimesed on aga välja arvutanud, et 7 miljardit dollarit tasunud tegelane pidi olema üks maailma rikaste esisaja inimene, kelle vara väärtus oli lausa kuni 35 miljardit dollarit.