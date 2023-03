Rahandusminister on lisanud registrisse ettevõtete aruandeid, kuid mitte kõiki

Märtsi alguses lubas praegune rahandusminister Annely Akkermann, et esitab oma ettevõtete majandusaruanded kuu jooksul. Nädal tagasi oli Akkermanni ettevõtetest Luited OÜ esitanud nii 2020. kui ka 2021. majandusaasta aruande. Teine ettevõte Eystra Yachts oli selleks ajaks esitanud 2020. aasta aruande.

Tänaseks on registrisse ilmunud Luited OÜ 2022. aasta aruanne ning Eystra Yachtsi 2021. aasta aruanne. Esitatud on ka Kihnu Majanduse 2021. aasta aruanne. Kihnu Põllumajanduse 2021. aasta aruanne on aga jätkuvalt registrist puudu.