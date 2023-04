Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna nõunik Henrik Trasbergi sõnul on selge, et tehisintellekt hakkab looma lisandväärtust peaaegu kõigis tööstusharudes. AI saab pakkuda üha suuremat tuge olulistes valdkondades nagu tervishoid, haridus ja keskkonnahoid.

„Samas tähendab tehisintellekti kasvav mõju seda, et see hakkab inimesi asendama või suunama järjest olulisemate otsuste ja tegevuste elluviimisel. Kui tehisintellekt töötab valesti, ebaturvaliselt või rikub kellegi põhiõigusi, on võimalik kahju väga ulatuslik,“ ütles Trasberg.