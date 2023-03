Kena summa. Avalikustati Eesti Energia uue juhi kuupalk

„Eesti Energia uue juhatuse eesmärk on juhtida ettevõte edukalt läbi energiasektorit ees ootavate muutuste. Rahvusvahelise ettevõttena on igal meie sammul suurem mõju, kui ühe riigi piiridesse mahub. Võtame Eesti Energia juhtimise teatepulga üle pühendumuse ja vastutustundega ning teadmises, et liitume oma valdkonna parimatest asjatundjatest koosneva ühtse meeskonnaga, kellega ees ootavatele väljakutsetele vastu minna,“ ütles Durejko.

Eesti Energia juhatuses vastutab aprillist kliendilahenduste müügi ja teeninduse eest Kelli Toss-Kaasik, finantsjuht on Marlen Tamm, kontserni energialahenduste arendusjuhi ametis alustab Kristjan Kuhi ning kontserni strateegiliste arendusprojektide ja teadustegevuse eest vastutab Raine Pajo. Kontserni tegevjuht on juhatuse esimees Andrus Durejko. Eesti Energia juhatuse esimehe brutopalk on 17 000 eurot, juhatuse liikmetel 13 000 eurot.

„Juhatus, mida Hando Sutter on üheksa aastat kindlakäeliselt vedanud, on algusest peale olnud dünaamiline, nutikas ja tegus,“ ütles Mere. „2021. aastal sõnastatud strateegia pealkirjaga „Teekond nulli“ on ambitsioonikas, innovaatiline ja põnev. Selle esimesi edulugusid oleme juba näinud Enefit Greeni eduka aktsiaturule viimise, roheenergia investeeringute, rahvusvahelise haarde laiendamise ja digitaliseerituse näol. Mul on siiras heameel, et Eesti Energia on tööandjana kõrgelt hinnatud. See on vundament, mis annab kindluse plaanide elluviimiseks ka tulevikus.“