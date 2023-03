NULA PODCAST: Kuidas olla hea lapsevanem? Ennetustöö on kõige alus

Üle Eesti tegutseb viis omanäolist ennetus- ja peretöö keskust ehk Perepesa. Need on SA Lapse Heaolu Arengukeskuse ja kohalike omavalitsuste koostöös loodud paigad, kust väikelastega pered saavad enda jaoks vajalikku tuge ja teenuseid.

„Perepesa pakub lapsevanematele nõu ja tuge laste kasvatamisel ja pereks kasvamisel just enne probleemide tekkimist ja probleemide süvenemist.“, räägib Maarja Oviir-Neivelt.

See on ilmne, et värsketel peredel tekib muresid ning tihtilugu on tunne, et oma muredega ollakse üksi. Seda nii paarisuhtes kui ka lapse kasvatamisel. Küsimusi ja muremõtteid on peas tohutult palju. Seetõttu ongi Perepesa koht, kus end koolitada ja paik, kus on hea ja turvaline oma muresid jagada.

Head ideed saavad NULAga teoks

Delfi ja NULA podcastis „Mis on pildil valesti?“ arutletakse sotsiaalse ettevõtluse teemadel, uuritakse, kuidas meie kodanikena saaksime ise ühiskonda paremaks muuta. Ühtlasi tutvustatakse põnevaid lugusid inimestest ja ettevõtmistest, kes on juba teinud suuri samme ühiskonna tervenemiseks, ning uuritakse, kuidas nad on selleni jõudnud. Lisaks sellele, et kaardistada, mis on meie ühiskonnas valesti, on saatesarja eesmärk anda julgustust ja ideid meid ümbritsev pilt ehk ühiskond positiivsemaks muuta.

Saatekülalised on oma teekonnal läbinud sotsiaalsete algatuste inkubaatori NULA, mis alustas sel aastal juba oma kaheksandat hooaega. Praegu on NULA inkubaatoril käimas uute ideede kogumisvoor, kus hea algatuse jaoks saab suisa 25 000 eurot stardiraha. Kandideerimise tähtaeg on juba sel reedel, 31.03.2023. Loe selle kohta rohkem siit!