Palgaedetabel. Eesti Energia uus juhtkond kuulub enimmakstud riigifirmade juhtide hulka

Viimase suurema riigifirmade palgauuringu tegi Äripäev möödunud aasta septembris, võttes aluseks ettevõtete majandusaruanded ja läbiviidud küsitluse. Kuna uusi majandusaruandeid ei ole veel suures osas esitatud, siis on need värskeimad andmed. Toonaste Eesti Energia juhtide palk on selles edetabelis teiste riigifirmade juhtidest mäekõrguselt üle.