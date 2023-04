Ärihooned, tuhatkond korterit ja tunnel. Tallinnas jõuti kokkuleppele uue kvartali ehituses

Uus hipodroom Sauel on juba valmis ning ootab kasutusele võtmist. See avab võimaluse endisel hipodroomi alal Tallinnas alustada uut linnaruumi arendust. Hipodroomi uusarendusse on kokku planeeritud 350 000 m2 äri- ja elupinda, uus infrastruktuur, teed ja kommunikatsioonid. Elamukvartali arendaja Reterra Estate juhatuse esimees Reigo Randmets ütleb, et kvartalisse on planeeritud 1000 uut korterit. Ärikvartali omaniku EKE ASi arendusjuht Karl Ader lubab rajada neli multifunktsionaalset ärihoonet kogumahuga kuni 130 000 m2. Ärikvartali ankurüürnikeks saavad Swedbank, Elisa ja Rimi. Kvartalis võib tööd saada kuni 10 000 inimest.