Tulumaksutagastus jäi venima. Vaata, kas oled teinud levinud hooletusvea

Maksu- ja tolliamet (MTA) on tehniliselt ja töökorralduslikult võimeline tegema iga päev mitukümmendtuhat tagastust. Kindlat tagastus järjekorda ei ole. Süsteem valib tagastused juhuslikult. Teisisõnu ei pruugi 15. veebruaril deklaratsiooni esitanu tagastust saada kätte enne, kui 16. veebruaril tuludeklaratsiooni täitnud inimene, selgitab MTA füüsilise isiku teenusjuht Annika Oja. Võib juhtuda, et oled üks 20 000 inimesest, kes sai oma tagasikande juba 28. veebruaril, kuid võib juhtuda, et olid ka alles 500 000 inimene, kellele tegime ülekande, lisab ta. Tänaseks on MTA-le esitatud ligi 680 000 deklaratsiooni ja maksutagastus on tehtud ligi 526 000 inimesele.