Tükk Eesti paradiisisaare arendajast läheb kopsaka summa eest haamri alla

Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite veebikeskkonnas algab aprilli alguses oksjon Ö Invest OÜ osaluse üle. 40 protsendi suuruse osaluse alghinnaks on märgitud 390 000 eurot. Ö Invest OÜ tegeleb Viirelaiu saarel asuva puhkekeskuse majandamisega.

Ettevõtte osanik Lii Truuväärt, varasema nimega Villemson, kinnitas, et 40-protsendiline osalus on tema oma, kuid oksjonile paneku põhjused on isiklikud ning ta ei soovi neid avaldada. Ö Investi teine osanik Priit Villemson lubas ajakirjanikuga rääkida hiljem, kuid enam telefonile ei vastanud.