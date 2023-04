Gaasi hind kukkus tarbijate jaoks sõjaeelsele tasemele. Riik gaasiarveid enam ei hüvita

Möödunud aasta sügisel oli gaasi tipuhind Eesti Gaasi tarbijate jaoks 2,85 eurot/m³. Riik kompenseeris gaasitarbijate gaasiarveid alates eelmise aasta oktoobrist kuni tänavu märtsi lõpuni. Eesti Gaasi hind tarbijatele on selle aja jooksul langenud 76% olles praegu jõudnud 0,69 euroni/m³.

„Gaasi hind on tagasi sõjaeelsel tasemel, 2021. aasta sügises,“ ütleb Eesti Gaasi juhatuse esimees Margus Kaasik. Kuna Euroopa mahutitesse on tänaseks kogutud võrreldes möödunud aastaga kaks korda rohkem gaasi, usub Kaasik, et praegune gaasi hinnatase jääb püsima. „Mõnede prognooside kohaselt püsib järgmise kütteperioodi lõpuni,“ märgib Kaasik.