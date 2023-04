Elon Musk ütleb, et sööb igal hommikul sõõriku ja on ikka veel elus

Musk on ka varem öelnud, et eelistab süüa maitsvat toitu ja elada lühemat elu. Ta on jäänud oma sõnadele truuks kinnitades, et naudib hommikusõõrikut iga päev. Twitteri tegevjuht paljastas oma magusaisu vastuseks arsti ja mittetulundusühingu XPRIZE tegevjuhi Peter Diamandise säutsusle. Diamandis säutsus Twitteris: „Suhkur on mürk.“ Musk vastas: „Ma söön igal hommikul sõõrikut. Ikka veel elus.“ Kahe ööpäevaga oli Muski säutsu vaadatud enam kui 11,4 miljonit korda. Diamandis vastas täpsustusega: „Olgu Elon, luba mul olla täpsem. Suhkur on aeglane mürk.“

Muski avaldus igapäevasest sõõrikudieedist ei ole üllatav, arvestades ka tema varasemaid ütlusi oma toitumisharjumuste kohta. „Ma eelistan süüa maitsvat toitu ja elada lühemat elu,“ ütles Musk 2020. aastal taskuhäälingu saates. Ta küll lisas, et teeb trenni, kuid ei teeks seda üldse, kui saaks. On kahtlane, kas Muski toitumist on üldse pääsenud mõjutama tema ema Maye Musk, kes on modell ja töötas 45 aastat dietoloogina.

Kuulsuste kummalised toitumisharjumused

Musk ei ole ainus tuntud inimene, kellel on kummalised toitumisharjumused. Ameerika poliitikast on teada endise esindajatekoja spiikeri Nancy Pelosi hommikuse jäätise, hot-dogide, makaronide ja šokolaadi dieet. Endine Ameerika president Donald Trump on hiljuti öelnud McDonaldsi töötajale, et tunneb kiirtoidu restorani menüüd paremini, kui ükski selle töötaja. Samas kinnitab Amazoni asutaja Jeff Bezos, et armastab hommikuks süüa kaheksajalga ning Meta tegevjuht Mark Zukenberg on avaldanud, et eelistab süüa liha loomadelt, keda on ise tapnud.