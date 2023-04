Oluline muutus. Maailma toiduturvalisus ja Vene talupojad said äsja valusa hoobi

Hiljuti teatasid kaks suurt rahvusvahelist nisukauplejat, et lahkuvad Venemaalt. Need olid Cargill ja Viterra. See tähendab, et nad ei osta enam riigist vilja, et seda siis turgudele müüa. See jätab Venemaale suurema šansi kujundada hindu ise ning lisaks jätab see neile sõjamasina toetamiseks ka rohkem raha – vahemehed on läinud. Arvataksegi, et nüüd hakkab riik sõlmima väliste partneritega otselepinguid.