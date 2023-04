Ida-Euroopa riikide ladudes on aina kõrgemad Ukrainast tuleva teravilja koormad. See muutub mitmes riigis suureks poliitiliseks probleemiks, sest kohalikel põllumeestel jääb raha saamata. Siin-seal ootavad ees valimised. Pinged aina kasvavad ja juba on need üle keenud.