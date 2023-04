Ükski küberrünnak pole meeldiv. Kui see on aga toimunud, ei tähenda rünnaku avastamine, et lugu ongi lõppenud. Pärast esmast pauku on käes kõige kriitilisemad hetked, kus tuleb üritada taastada ettevõtte töö, mõista kahju ulatust ja probleemide sügavust.