Utilitasel on ambitsioonikas plaan hakata Saare-Liivi meretuulepargis elektrit tootma hakata 2028. aastal. Mis saab siis, kui riik jääb otsustega venitama, tarneajad pikenevad veelgi ja kogu projekt jääbki venima? Kas see on liiga must stsenaarium?

Ma loodan, et poliitiliselt teadvustatakse seda. Me ei konkureeri vaid Eestisiseselt, vaid regionaalselt. Selleks, et üldse meretuulepargi projekt oleks atraktiivne, peavad sel olema olulised komponendid, eriti regioonis, kus neid varem rajatud pole.