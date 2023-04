Oht koduomanikele. Suur osa inimestest peavad naabrile ja endale tekitatud kahju ise kinni maksma

Kodukindlustuse keskmine kahju oli eelmisel aastal 1430 eurot. Naabritele tekitati aga suuremat kahju. Eesti Kindlustusseltside Liidu (EKsL) andmetel oli vastutuskindlustuse keskmine kahju 1720 euro. Liidu väitel puudub aga pooltel kodudel vastutuskindlustus. „Kui näiteks korteris toimunud veetoru lekke tagajärjel saab alumiste naabrite kodu kannatada, siis vastutuskindlustus hüvitab kahju. Kui kindlustust ei ole, siis tuleb naabritele tekitatud kahju endal kinni maksta,“ ütleb EKsLi juhatuse liige Andres Piirsalu. Tema sõnul on koduomaniku vastutusega seotud juhtumeid kodukindlustuse juhtumites vähem, kuid need on märksa kallimad. Kodukindlustuse juhtumeid oli eelmisel aastal 29 400, koduga seotud vastutuskindlustuse juhtumeid 1700. Piirsalu sõnul on aga veerand kodusid kindlustamata ja vaid pooltel koduomanikel on vastutuskindlustus.

Naabrile tekitatud kahjudest on kõige sagedasem veekahju. Samuti jäävad naabrid tihti kannatajaks ka remonttööde käigus. Piirsalu toob välja, et vastutuskindlustusest on kasu ka juhul, kui lapsed lõhuvad võõra inimese vara ja selle eest peavad vastutama vanemad. Majaomanikule tekib ka vastutus, kui tormiga hoovist lendu läinud esemed või murdunud puud tekitavad kellelegi kahju. Harvad pole juhtumid, kui möödakäija või pargitud sõiduk saab viga maja katuselt kukkunud jääga. Majaomanik peab siis arvestama rahalise nõudega tekkinud kahju ulatuses, selgitab Piirsalu.

Kindlustussummad tuleb üle vaadata