Investorit ei leitud. Märjamaa Lihatööstus koondab töötajad ja paneb tootmise pausile

Jaanuaris andis Märjamaa Lihatööstus töötukassale esmase koondamisteate, mis puudutas kümmet töötajat ehk kogu kollektiivi. Ettevõtte juhatuse liige Aleksandr Kozik rääkis toona , et töötajaid esialgu ei koondatud, kuid neid taheti teavitada, et seda tuleb võib-olla teha. Koondamiseni jõudis ettevõte, sest pandeemia ja inflatsioon keerasid tarneahelad pea peale, mis vähendas nende konkurentsivõimet.

Nüüd tõdes Kozik, et töötajad tuleb siiski koondada ning ettevõte on sunnitud tootmise kuni sügiseni peatama. „Otsustasime ajutiselt peatada tootmise üsna pikaks ajaks, vähemalt kolmeks kuuks, alates 1. maist. Sisendhinnad pole meie jaoks alla tulnud, energiahinnad on alla tulnud, aga meie kõige suurem kulu on elusloomade ostmine. Lihtsalt ei ole saadavust, konkurents on väga suur meie valdkonnas,“ nentis ta.