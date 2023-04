OPEC+ üllatusliku tootmiskärpe mõjud jõuavad ka Eesti tanklatesse

Otsus tuli turuosalistele ja analüütikutele üllatusena – veel hiljuti kinnitas OPEC+ juhtriigi Saudi Araabia energiaminister Abdulazis bin Salman, et tootmismahtude ülevaatamiseks pole põhjust. Samuti oli pretsedenditu poliitika muutmisest teatamise viis, sest tavapäraselt teavitatakse turge sellistest olulistest otsusest pärast kartelli organiseeritud koosolekuid. Praegune nõrgalt koordineeritud tootmiskärpe plaani avalikustamine näitab, et OPEC+-il oli otsusega tuli takus.

„Vabatahtlikud“ tootmiskärped kuulutati välja 2023. aasta lõpuni, mis lisab turgudele pikaajalist hinnasurvet. Maailma Energiaagentuur ja teised analüütikud on hinnanud, et selle aasta teises pooles jõuavad naftaturud arvestatavasse defitsiiti ja iga barrel, mis maailmaturult ära viiakse, ajab nõudluse-pakkumise veel enam tasakaalust välja. Siiski tasub silmas pidada, et kuna osad OPEC+ riigid toodavad juba praegu alla oma tootmiskvoodiga määratud sihttasemete, siis füüsiliselt tegelikult hirmutatud mahus tootmine ei vähene. Lisaks ei jõua Venemaa lubatud 500 000 barreli mahus tootmiskärbe täielikult maailma naftaturgudeni, sest väheneb hoopis kodumaise rafineerimissektori tarbimismaht.

Siiski on küsitav ka nõudluse väljavaade – Läänemaailma naftanälga piirab ebakindlus majanduses ja keskpankade jõuline intressipoliitika. Ometi hindasid analüütikud, et käesoleva aasta teises pooles jõuab naftanõudlus rekordini ja valitsevaks narratiiviks on olnud Kagu-Aasiast ja Hiinast tuleneva tugeva nõudluse kasvu mõju. Hiina jõulise taastumise ja taasavamise loos tekivad aga esimesed mõrad, sest esmaspäeva hommikul avaldatud andmed kohalike tootmisettevõtete tellimuste kohta näitasid, et üllatuslikult jäi märtsis „maailma tehase“ tootmismaht veebruariga samale tasemele. Igal juhul hindavad analüütikud, et tootmiskärpel võib olla kuni 10-dollariline mõju naftahindadele. Esmaspäeva hommikul on Brenti toornafta hinnad juba rallinud 5% või 4 dollari võrra.