Ekspress Grupp teeb ettepaneku maksta ligi 1,5 miljonit eurot dividende

Dividenditootlus on seega praeguse hinna juures 3,1%. Dividend on sama suur kui analüüsimaja Enlight Research viimati prognoosis.

Ekspress Grupi juhatuse ettepaneku kohaselt makstakse dividende kõigile ettevõtte aktsionäridele, kes on kantud 18. mai arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga aktsiaraamatusse. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 17. mai. Dividendid on kavas välja maksta 24. mail.