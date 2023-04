FOTOD | Vaata, millised uued trammid hakkavad Tallinna tänavatel sõitma

TLT juhatuse liige Andrei Novikov kinnitas, et hetkel liigub trammide tootmisprotsess graafiku järgi, mis tähendab, et ettevõtte meeskond valmistub aktiivselt selleks, et juba üheksa kuu pärast saaks hakata testima uut Pesa Twisti trammi pealinna oludes. „Ma võin kinnitada, et uued trammid on veelgi mugavamad ning pakuvad sõitjatele tõeliselt mõnusa reisi. Uue trammi puhul on ehk kõige suurem muudatus see, et tavapärase nelja ukse asemel on võimalik siseneda ja väljuda kuuest uksest. Samuti sisustasime koostöös erinevate puuetega inimestega seotud organisatsioonidega uued trammid viisil, mis lihtsustavad neile trammide kasutamist. Trammides on 65 istekohta ja trammid mahutavad kokku 300 sõitjat. Uute trammide salong on suures ulatuses madalapõrandaline, et tagada trammide turvaline ja mugav kasutamine erinevate vajadustega sõitjatele.“