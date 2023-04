Tallinna korterite müügiarv kasvas märtsis märkimisväärselt, keskmine ruutmeetri hind oli pea 3000 eurot

1Partner Kinnisvara juhi Martin Vahteri sõnul viitavad märtsi tulemused oodatult turu elavnemisele. „Oluline on tähele panna, et tehingute arv ei kasvanud hinna langetamise arvelt ning just see viitab ostjate aktiivsuse loomulikul kasvule. Lähikuudel me tõenäoliselt mingeid järske hinnamuutusi ei näe ning hetkel läbime U-kujulist põhja,“ ütles Martin Vahter.