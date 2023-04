Alusinflatsioon hakkab vähenema, ent surve toiduhindu tõsta on endiselt alles. See tähendab, et üks kodumajapidamiste suuremaid kulusid, toit, muutub üha kallimaks. Üks näide on suhkur, mida kasutatakse paljudes toodetes ja mille hind jõudis eelmisel nädalal aegade kõrgeimale tasemele.