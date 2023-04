Soome uus peaminister tuleb selge ja jõulise energeetikaplaaniga

Orpo paneb eeldatavalt kokku konservatiivsema valitsuse ja ta on välja öelnud, et riik peaks võtma suurema fookuse tuumaenergeetikale.

„Üks tulevase valitsuse kõige olulisemaid ülesandeid on kiirendada oluliselt uute tuumajaamade ehitamist Soome. Koalitsioon soovib, et tuumaenergia oleks meie valitsuse energiapoliitika nurgakiviks,“ ütles Orpo blogipostituses, mille ta kirjutas pühapäeval enne tulemuste selgumist.

Orpo Koonderakond sai 48 kohta 200-liikmelises parlamendis. Põlissoomlased said 46 ning senine peaministripartei Sotsiaaldemokraadid 43 kohta. Eksperdid arvavad, et valitsuse püüavad moodustada esimesed kaks koos Keskerakonnaga. Samas võib valitsuse moodustamine aega võtta mitu kuud.



Soomel on praegu neli töötavat tuumareaktorit, mil on koguvõimsus 2,8 gigavatti. Lisaks on testimise faasis 1,6 gigavatine reaktor Olkiluotos. Orpo avaks ukse kõigile, kes sooviks riigis veel tuumareaktoreid rajada, kas siis suuri või väikeseid.