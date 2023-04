Ekspert: tehisintellekti kasutamine tööstusettevõttes on elu ja surma küsimus

Juturobotid ja süstematiseeritud fotopangad – AI ehk tehisintellekt on viimaste aastate jooksul pannud ühiskonna kihama. Erinevate AI lahenduste kasutamine on lõbus ja kiire, rääkimata uue tehnoloogiaga kaasnevast põnevusest.

„Kohati ettevõtteid hirmutab, et mis tehisintellekt, meil pole siin sellega küll midagi teha, oleme alles baastaseme ettevõte. Tegelikult on igal tööstusettevõttel võimalik tehisintellekti või selle eeldustehnoloogiaid edukalt rakendada,“ selgitab Lauri Antalainen, digi- ja AI nõustamise konsultant. Antalainen usub, et isegi kui ettevõte pole veel küps tehisintellekti kasutusele võtma, on võimalik katsetada eeldustehnoloogiaid ning muuta nende abil oma ettevõtte töö tõhusamaks ja kasumlikumaks.

Milleks üldse AI nõustamine?

Tehisintellekti kasutuselevõtu võimekuse hindamine annab ettevõtjale kasuliku teadmise oma võimaluste ja piirangute kohta. On olnud olukordi, kus ettevõte on soovinud teatud tüüpi tehisintellekti kasutama hakata, kuid olemasolev infrastruktuur või digitaliseeritus pole seda lubanud. Näiteks on ka kõige lihtsama autonoomse tõstuki tegevuseks vaja ruumide detailset kaardistust ja digitaliseeritud töökäske, et AGV (automated guided vehicle ehk iseliikuv robottõstuk) teaks, kust alus peale võtta ja kuhu viia. Samuti peavad tootmispõrandad olema heas korras, piisavalt laiad ja asuma samal tasapinnal. Just sellised olulised eeldused on need, mida AI nõustaja saab oma hinnangus välja tuua, et ettevõte saaks planeerida tulevikus näiteks AGV-de kasutusele võtmist.