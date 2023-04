Omavalitsused saavad alates 3. aprillist taotleda toetust üürielamute ehitamiseks

Üürielamute ehitamise toetust saavad taotleda kõik omavalitsused, mis jäävad Tallinna ja Tartu mõjualast väljapoole. Toetus on mõeldud nii uute üürielamute rajamiseks kui ka juba olemasolevate hoonete rekonstrueerimiseks, eesmärgiga võtta need kasutusele üürielamutena.

EASi ja KredExi ühendasutuse eluaseme ja energiatõhususe osakonna juhi Triin Reinsalu sõnul panevad toetuse tingimused rõhku ka energiasäästule: „Võttes arvesse, et uute üürielamute rajamisel peavad hooned vastama energiatõhususklassile A ning ümberehitamisel vähemalt klassile C, tulevad rajatavad või rekonstrueeritavad majad madala energiatarbimisega ning igati kaasaegsed.“ Ainsaks erandiks on muinsusväärtusega või miljööväärtuslikul alal paiknevate hoonete ümberehitamine, mille puhul energiatõhususklassi nõue ei kehti.