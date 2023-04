Päev börsil: Clevoni aktsia jätkas langust

Põhinimekirja, lisanimekirja ning First Northi peale oli tõusjaid 9, langejaid 15 ning eilsele sulgemistasemele jäid samuti 9 aktsiat.

Langust jätkas Clevoni aktsia, mis kukkus täna 12,62% ning sulgus 0,9 euro peal. Reedel langes aktsia üle 28%. Languse tõi kaasa ettevõtte teade, et vajatakse kiiresti rahasüsti ning varasemalt plaanitud aktsiate vabatahtlikku ostupakkumist ilma välise rahasüstita ei tehta. Ei välistatud ka pankrotti .

Mis veel toimus?

Modera teatas, et tänasest algab pihta ettevõtte uute aktsiate märkimisperiood, mis kestab 14. aprillini. Kuni 240 000 aktsiat pakutakse hinnaga 4,4 eurot aktsia kohta. Loe pikemalt siit .

Ekspress Grupp teeb aktsionäridele ettepaneku maksta mulluse majandusaasta eest dividende 5 eurosenti aktsia kohta ehk kokku ligi 1,5 miljonit eurot. Dividenditootluseks teeb see ligi 3,1%. Loe pikemalt siit .

Euroopa börsid erisuundades

Euroopa peamised börsid on täna kaubelnud ilma kindla suunata. Regiooni laiapõhjaline aktsiaindeks Stoxx 600 on kerkinud 0,08% ning Skandinaavia aktsiaid koondav OMX Nordic 40 on langenud -0,52%.