8 suurimat kodulaenuga seotud müüti

Samas on võimalik tasuda teistest pankadest näiteks liisingu ja järelmaksu kuumakseid, sest nende puhul kasutatakse automaatse laenumakse kinnipidamise asemel püsimaksekorraldusega e-arveid. Need ei pea laekuma samasse panka, kus vormistati liisingu või järelmaksu leping.

Teoreetiliselt on see võimalik, kuid sellist tehnilist lahendust pole kodulaenu pakkuvad pangad Eestis välja arendanud. Seetõttu ei saa ükski pank praegu teises pangas asuvalt kontolt sinu kodulaenu makseid kinni pidada.

Samuti ei nõua pangad enamasti seda, et kodulaenukliendid just nende juures arveldaksid. Samas võib see kasuks tulla siis, kui soovid kodulaenu väljastanud pangaga läbirääkida ja muuta oma laenulepingu tingimusi. Mitmekülgsele ja pikaajalisele heale partnerile pakub pank paremaid tingimusi.

Varasemates kodulaenulepingutes nõuti väga sageli palga kandmist kodulaenu väljastanud panka, kuid täna seda enam ei eeldata. Nüüd soovivad pangad, et igakuisel maksepäeval oleks sinu kontol vähemalt laenumakse suurune summa. Siiski soovitan hoolikalt läbi lugeda laenulepingu, et saada aru, millised on panga reeglid laenu tagasimaksmiseks.

Igale pangale muidugi meeldiks, et nende juurde laekuks kodulaenuklientide palk. Klient võib, kuid ei pea selleks kodupanka vahetama. Sul on võimalik enda kodulaenuga seotud pangakontole kanda igakuine tagasimakse summa ka püsikorraldusega.

See väide ei vasta tõele, sest kodulaenu saab taotleda ükskõik millisest pangast. Kindlasti soovitan küsida laenupakkumist vähemalt paarist pangast, kuid veel parem on saata oma taotlus kõigile kodulaenu pakkuvatele pankadele. Üksnes nii on võimalik välja valida endale kõige sobivamate tingimustega kodulaen.

Pangad ei kasuta kodulaenumaksete puhul e-arveid peamiselt seetõttu, et tavaliselt on need liisingu või järelmaksu kuumaksest oluliselt suuremad. Kuna kodulaenumaksete õigeaegne tasumine on väga tähtis nii kliendi kui ka panga jaoks, on turvalisem ning odavam, kui pank saab selle summa ise kliendikontolt kinni pidada. Nii ei teki ka juhuslikke võlgnevusi.

4. Laenuga ostetud korter ei kuulu mulle, vaid hoopis pangale.

See väide ei vasta tõele. Korter kuulub sellele isikule, kes on kinnistusraamatusse kantud korteriomandi omanikuna. Seega korteri ostjale. Asjaolu, et võtsid korteri ostuks pangast laenu, ei tee finantsasutust korteri omanikuks.

Pangalaenuga ostetavale korterile või majale seab notar laenu andnud panga kasuks hüpoteegi ehk kinnispandi. See annab laenuandjale tagatise, et kui laenu kokkulepitult ei tagastata, on hüpoteegipidajal õigus nõuda kinnisasja müüki. Kui laenusaaja jättis mitu kuud laenumaksed tasumata, on pangal õigus paluda kohtutäituril panna see kinnisvara oksjonil müüki. Kinnisvara müügist laekuva raha eest tasutakse esmajärjekorras pangalaen ja võlgu olevad intressid ning täituri tasud. Ülejäänud raha saab laenuvõtja endale.

5. Likviidne kinnisvara aitab mul igal juhul kodulaenu saada, isegi siis, kui minu maksevõime ei vasta panga nõuetele.

See ei ole tõsi. Vastavalt vastutustundliku laenamise seadusandlikele juhistele ning elamukinnisvaraga tagatud laenude regulatsioonile ei tohi pank anda eraisikule laenu, kui ta ei ole veendunud laenuvõtja võimekuses seda regulaarsetest sissetulekutest tagasi maksta.

See tähendab, et pelgalt elamukinnisvara tagatise vastu ei tohi pangad eraisikule laenu anda, vaid esmajärjekorras peavad nad arvestama laenuvõtja võimet laenu tasuda igakuistest sissetulekutest.

6. Kredexi käendus aitab juhul, kui minu maksevõime ei ole piisav laenu tagasimaksmiseks.

See ei ole tõsi. KredExi eluasemelaenu käendus on mõeldud puhuks, kui kodu ostjal ei ole endal piisavalt raha omaosaluse tasumiseks.