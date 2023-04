5G-d kasutatakse kõige aktiivsemalt Tabasalus, Kohilas ja Sakus

„Tulemused näitavad, et konkurentsitult kõige suuremad andmemahud liiguvad nendes 5G jaamades, mis töötavad riigi poolt eelmisel suvel välja jagatud 3,6 GHz sagedusalas. Kõnealune sagedusala ongi sobilik just suuremate andmemahtude ja andmeedastuskiiruste pakkumiseks,“ ütles Visse.

Piirkonnad, kus Telia kliendid kõige suuremas mahus mobiilset internetti just 5G võrgus tarbisid, olid märtsi keskpaiga seisuga Tabasalu (Harjumaa), Kohila (Raplamaa), Kose (Harjumaa), Kurepalu/Haaslava (Tartu külje all), Alliku (Saue vald), Tammiste (Pärnu külje all), Vaela (Harjumaa, Kiili vald) Saku (Harjumaa) ja Haabneeme (Harjumaa).