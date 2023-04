Saunum tahab osta Eesti tootearendusfirma

Protoskoobi omandamise peamiseks eesmärgiks on elektroonika ja IT arenduskompetentsi lisamine Saunumi kontserni.

„Protoskoobist on viimase poole aasta jooksul Saunumisse juba mõned insenerid tööle asunud. Näeme, et tegemist on laia silmaringiga ja osavate inseneridega. Protoskoop on aastate jooksul töötanud paljude erinevate ja huvitavate arendusprojektidega erinevate, sealhulgas saunaettevõtete jaoks. Loomulikult on Saunum huvitatud uutest ideedest ja lahendustest, mida arendajad oma kogemuse pealt Saunumile pakuvad. Talenti on arendusettevõttesse alati juurde vaja, mistõttu oli ka Protoskoobile Saunumi kontserniga liitumisettepaneku tegemine loogiline samm,“ sõnas Saunumi juhatuse liige Henri Lindal börsiteates.