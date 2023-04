Läti asub pankadega konkurentsi ning pakub säästudele kõrgemat intressi

Läti plaan on koguda elanikelt tänavu pool miljardit eurot. Selleks lastakse välja nö hoiuvõlakirju pikkusega üks, viis ja kümme aastat ning pakutakse kodanikele ligikaudu samaväärselt tootlust nagu finantsturgudel. Läti elanikule on sisuliselt tegu raha laenamisega riigile fikseeritud intressimääraga ning saadav tootlus on pankadega võrreldes üksjagu kõrgem.

Raha saavad riigile laenata sisuliselt kõik Läti elanikud, kes on vähemalt 18 aastased ning lävend on seejuures madal. Ühe hoiuvõlakirja väärtus on 1 eurot ning minimaalne investeerimissumma on 50 eurot. Maksimaalselt saab ühe ostuga soetada 100 000 euro eest hoiuvõlakirju, kuid ostude hulk piiratud ei ole.