Eestis on tehtud arvutus, mida käibemaksu alla toomine kaasa tooks. Teiste riikide näited ei ole julgustavad

Toiduainete hindade tõus on paljudele Eesti elanikele muret tekitav teema. Kahjuks pole selle vastu võitlemiseks lihtsaid lahendusi ning kõik võimalikud meetmed on seotud teatud kaalutlustega. Üks levinumaid viise toiduainete inflatsiooni vastu võitlemiseks on kehtestada maksuerisused. Näiteks võib riik kaaluda toiduainete käibemaksumäära langetamist või erisuste kehtestamist. Siiski tuleb meeles pidada, et mõlemal meetodil on nii eelised kui ka puudused.